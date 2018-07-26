أكثر من 250 قتيل وجريح في هجمات شنها "داعش" بالسويداء

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" ،أمس الأربعاء ، في محافظة السويداء وريفها جنوب سوريا، إلى أكثر من 250 مابين قتيل وجريح، حيث تعد الحصيلة من بين الأكبر في البلاد منذ اندلاع الصراع.

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلاً عن مدير صحة السويداء قوله ان الحصيلة ارتفعت اليوم إلى 215 قتيلاً و180 جريحا بعضهم في حالة حرجة نتيجة الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" في السويداء وريفها".

من جهته، ذكر موقع (الوطن أون لاين) ان حصيلة المجازر التي ارتكبها "داعش" في قرى ريف السويداء الشمالي والشرقي ارتفعت في المدينة إلى 216 قتيلا وعشرات الجرحى.

واشار الموقع الى ان "تقرير الطبيب الشرعي في المشفى الوطني بالسويداء أكد أن جميع القتلى الواصلين من قرى الريفين الشمالي والشرقي تعرضوا لطلقات في الرأس، ما يعني أن الإرهابيين قاموا بالتسلل إلى القرى فجرا وقاموا بتصفية المدنيين وهم نيام".

بدوره، أفاد (المرصد السوري لحقوق الانسان) بمقتل أكثر من 180 شخصا من مدنيين ومقاتلين محليين جراء هجوم واسع تخللته عمليات انتحارية لتنظيم "داعش " في السويداء .

وتعد الحصيلة من بين الأكبر إجمالا في سوريا جراء هجمات التنظيم الذي خسر غالبية مناطق سيطرته في العامين الأخيرين.

وشن تنظيم "داعش" فجر أمس الاربعاء هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء وقرى ومناطق تقع شرق وشمال المحافظة.