انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية للناجحين في بكالوريا 2018 هذا الخميس

تنطلق ، هذا الخميس، التسجيلات الجامعية الأولية وتمتد حتى يوم السبت المقبل ( 28 جويلية ) على أن يكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ 16 سبتمبر، فيما نفى وزير القطاع الطاهر حجار الأخبار المتعلقة برفع معدلات القبول بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا 2018.

ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 إلى الـ 30 جويلية، كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، بحيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية، ليتم الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم الـ 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ 31 و الـ 07 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الاولية واعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من الـ 08 الى الـ 12 أوت.

ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات.

ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الامامة والارشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين الـ 13 و الـ 16 أوت المقبل، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في الـ 16 أوت.

وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين الـ 08 الى الـ 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من الـ 02 الى الـ 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من الـ 02 الى الـ 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ الـ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .

حجار ينفي رفع معدلات القبول

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ، نفى الزيادة في معدلات القبول بالنسبة لحاملي البكالوريا لهذا العام، أو حذف بعض التخصصات.

وخلال أشغال الندوة الوطنية للجامعات الأربعاء، أكد الوزير أن مصالح الوزارة لم ترفع في معدلات القبول وأبقت على نفس معدلات السنة الماضية، مشددا على أن ما تداولته وسائل إعلام بخصوص هذا الأمر ، لا أساس له من الصحة.

من جانبه أكد مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة أن مصطلح "الطعن" تم حذفه من قاموس التعليم العالي وتم تغييره في إطار تحسين عملية التوجيه ورفع الرضى لدى حاملي شهادة الباكالوريا وأوليائهم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنح فرصة ثانية في ثلاث حالات. لكل من فشل في المقابلات الشفوية بالنسبة للفروع المعنية.

وأوضح بوكزاطة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الحالة الثانية تتعلق بالناجحين الذين لم تمنح لهم أي اختيار من الإختيارات الأربعة. أما الحالة الثالثة بالذين تم منحهم الإختيار الرابع ولم يعجبهم.