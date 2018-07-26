افتتاح الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة افتتحت سهرة أمس الأربعاء بقاعة سينما "المغرب" بوهران فعاليات الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بحضور وجوه سينمائية جزائرية وعربية والسلطات المحلية وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في الجزائر.

وأبرز رئيس ديوان وزارة الثقافة على ارجان الذي افتتح هذه الطبعة نيابة عن الوزير عز الدين ميهوبي أن هذا المهرجان الذي أصبح فضاء مميزا للتبادل بين الفاعلين في ميدان الفن السابع من مخرجين ومنتجين ونقاء وخبراء سينمائيين هو بمثابة محطة تستهوي عددا من نجوم السينما الجزائرية والعربية".

وأوضح ذات المتحدث أن السينما أصبحت اليوم مقياسا لواقعنا المعاش بإيجابياته وسلبياته وبوصلة تقينا من مسالك التطرف والعنف مؤكدا عزم وزارة الثقافة على مرافقة هذا المهرجان في طبعاته اللاحقة وكل المهرجانات السنمائية الأخرى خدمة للثقافة الوطنية والانفتاح على الإبداع السينمائي في الوطن العربي وفي العالم.

من جهته اعتبر محافظ المهرجان ابراهيم صديقي موعد وهران التفاتة لمن قدموا للسينما وشقوا من أجلها ولم يبخلوا في سبيل إنجاحها.

وقد تم خلال حفل افتتاح هذه الطبعة تكريم الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي والمخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة مخرج الفيلم الكلاسيكي الجزائري والعربي "نهلة" الذي أنتجه التلفزيون الجزائري في عام 1979،كما تم تكريم الممثلة المصرية الراحلة "شادية" التي تركت أكثر من 100 فيلم روائي طويل ومسلسل تلفزيوني و أغاني رومانسية

طبعة هذا العام المنظمة تحت شعار " لنعيش معا في سلام و والتي تتواصل فعالياتها إلى غاية ال31 من الشهر الجاري ستتنافس فيها10 أفلام طويلة و14 فيلما قصيرا و 14 فيلما وثائقيا على جوائز الوهر الذهبي حيث تم اختيار هذه الأفلام من أصل 360 فيلما تقدمت إلى مسابقة المهرجان، حسب المنظمين .

وتشارك عشرة أفلام في مسابقة الفيلم الطويل منها فيلمان يمثلان الجزائر و هي "لم نكن أبطالا" للمخرج نصر الدين حنيفي و "إلى أخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ.

كما تم اختيار ثمانية أفلام من مختلف الدول العربية هي " كيليكيس... دوار البوم" للمخرج المغربي عز العرب العلوي لمحرازي و" رجل وثلاثة أيام" للمخرج السوري جود سعيد و "فوتوكوبي" للمخرج المصري تامر عشري و" تونس بالليل" للمخرج التونسي ألياس بكار و"عاشق عموري" للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري و "اللاحلة" للمخرج العراقي محمد الدراجي و"نور" للمخرج اللبناني خليل زعرور وأخيرا فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

و قد تم اختيار المخرج الجزائري مرزاق علواش لرئاسة لجنة الأفلام الطويلة و السينمائية اللبنانية تقلا شمعون كرئيسة للجنة الأفلام القصيرة والمخرج و الكاتب العراقي قاسم حول صدوم لرئاسة لجنة الأفلام الوثائقية.

كما يشارك 14 فيلما قصيرا منها فيلمان جزائريان هما "الورقة البيضاء" لمحمد نجيب العمراوي و "حقول المعركة" لأنور سماعين والأفلام الأخرى من مصر وسوريا والبحرين والعراق والسعودية وليبيا ولبنان وفلسطين.

وفي فئة الفيلم الوثائقي تشارك خمسة أفلام من الجزائر هي "على أثار المحتشدات" لسعيد عولمي و "معركة الجزائر... فيلم في التاريخ" لمالك بن سماعيل و "ذكرى في المنفى" لمختار كربوعة، و "كباش و رجال" لكريم صياد، و"قصة فيلم معركة الجزائر" لسليم عقار.

هذا وبرمج المنظمون على هامش المهرجان تنظيم ورشات في مختلف مهن السينما من كتابة السيناريو والإخراج والإضاءة سيشرف عليها مختصون منهم أسماء لامعة في عالم السينما حيث سيتم تكوين ما لا يقل عن 100 سينمائي شاب.