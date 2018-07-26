توقيف إرهابي بباتنة و4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة وسيدي بلعباس

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبيي أمس الأربعاء إرهابيا بولاية باتنة في حين تم توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي تبسة وسيدي بلعباس حسبما ذكره بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني.

وأوضح ذات البيان انه" في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبيي يوم الـ 25 جويلية 2018 إرهابيا بباتنة /ن.ع.5 في حين أوقفت أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة/ن.ع.5 وسيدي بلعباس/ن.ع.2 ".

ومن جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ,أضاف المصدر "أي مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4 مهربين اثنين وضبطت شاحنتين مُحملتين بـ(46,15) قنطارا من مادة التبغ و(127000) علبة سجائر في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام/ن.ع.6 سبعة (07) أطنان من المواد الغذائية".

واوضح ذات البيان ان "حراس السواحل بالقالة /ن.ع.5 أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع فيما تم توقيف (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان".