الألعاب الإفريقية للشباب الجزائر: جدول الميداليات بعد اليوم الثامن

26/07/2018 - 16:29

جدول ميداليات الألعاب الإفريقية للشباب-2018  المتواصلة بالجزائر, عقب إجراء منافسات اليوم الثامن الأربعاء, حسب لجنة  التنظيم.

الترتيب         ذهب     فضة   برونز   المجموع 

1- مصر          83       45     26      154 

2- الجزائر        40       48     56      144 

3- تونس          24       36      26     86

4- نيجيريا         21       17      30    68 

5- المغرب        14       26      18     58 

6- جنوب افريقيا   9        6         3      18

7- اثيوبيا           8        4         4      16

8- ناميبيا           5        6         11    22  

9- موريس         5        6         9      21

10- كينيا           3       2         3        8

11- مالي           2       --         3        5

12- موزمبيق      2       --         --        2

13- زيمبابوي      1       2         1        4

14- كوت ديفوار   1       1         7        9

15- بوتسوانا       1       1         6        8   

16- الكاميرون     --       3        3        6

--- انغولا           --       3         3       6

18- غانا           --       3         1       4

19- ليبيا            --      2        10      12

20- السنغال        --      2         --       2

//- اوغندا           --      2         --       2 

22- مدغشقر       --      1         3        4 

//- التشاد           --      1         3        4   

24-زامبيا          --      1         1        2

25- ليبيريا         --      1         --       1

//- رواندا           --      1         --       1

//- اريتيريا         --      1         --       1

28- السيشل        --     --         3        3                            

29- البنين          --     --         2        2

//- الغابون          --     --         2        2

//- غامبيا           --     --         2       2

32-بوروندي       --     --         1        1

//- جيبوتي          --     --         1        1

//- الصومال        --     --         1        1

//- غينيا            --     --         1        1

//- الطوغو         --     --         1        1 

//- غينيا            --     --         1        1.

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