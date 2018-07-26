الألعاب الإفريقية للشباب الجزائر: جدول الميداليات بعد اليوم الثامن

جدول ميداليات الألعاب الإفريقية للشباب-2018 المتواصلة بالجزائر, عقب إجراء منافسات اليوم الثامن الأربعاء, حسب لجنة التنظيم.
الترتيب ذهب فضة برونز المجموع
1- مصر 83 45 26 154
2- الجزائر 40 48 56 144
3- تونس 24 36 26 86
4- نيجيريا 21 17 30 68
5- المغرب 14 26 18 58
6- جنوب افريقيا 9 6 3 18
7- اثيوبيا 8 4 4 16
8- ناميبيا 5 6 11 22
9- موريس 5 6 9 21
10- كينيا 3 2 3 8
11- مالي 2 -- 3 5
12- موزمبيق 2 -- -- 2
13- زيمبابوي 1 2 1 4
14- كوت ديفوار 1 1 7 9
15- بوتسوانا 1 1 6 8
16- الكاميرون -- 3 3 6
--- انغولا -- 3 3 6
18- غانا -- 3 1 4
19- ليبيا -- 2 10 12
20- السنغال -- 2 -- 2
//- اوغندا -- 2 -- 2
22- مدغشقر -- 1 3 4
//- التشاد -- 1 3 4
24-زامبيا -- 1 1 2
25- ليبيريا -- 1 -- 1
//- رواندا -- 1 -- 1
//- اريتيريا -- 1 -- 1
28- السيشل -- -- 3 3
29- البنين -- -- 2 2
//- الغابون -- -- 2 2
//- غامبيا -- -- 2 2
32-بوروندي -- -- 1 1
//- جيبوتي -- -- 1 1
//- الصومال -- -- 1 1
//- غينيا -- -- 1 1
//- الطوغو -- -- 1 1
//- غينيا -- -- 1 1.