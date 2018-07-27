تظاهرة فلكية وطنية لتمكين الجزائريين من رصد الخسوف الكامل للقمر بساحة رياض الفتح بالعاصمة

سيتمكن الجزائريون من رصد الخسوف الكامل للقمر,يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة و النصف مساء و ذلك في تظاهرة فلكية وطنية تنظم بساحة ديوان رياض الفتح بأعالي العاصمة, حسبما أكده اليوم الخميس رئيس الجمعية الجزائرية للشباب هواة علم الفلك.

وأوضح جمال شعلال أنه سيتسنى للجزائريين كغيرهم من سكان العالم من مشاهدة الظاهرة الفلكية المنتظرة ليوم الجمعة الموافق لـ 27 جويلية "عند الغسق من الساعة 20 سا و 30 د لتستمر لمدة 103 دقيقة", و سيتم ذلك بالفضاء المفتوح المعروف بساحة رياض الفتح.

و بهذه المناسبة برمجت الجمعية الجزائرية لهواة علم الفلك بالتعاون مع ديوان رياض الفتح, يقول المصدر, اللقاء الوطني الأول للرصد الفلكي الجماهيري تحت شعار "علم الفلك في احتفال"ي ابتداء من الساعة السادسة مساء و إلى غاية 23 سا ليلا "يتمثل في مجموعة من الورشات التنشيطية من رسم وتلوين و مسابقات, ومحاضرة حول الخسوف موجهة للجمهور العريض", ناهيك عن "تمكين" الحاضرين من مشاهدة الظاهرة بطريقة واعية متبوعة بشروحات و توضيحات "يقدمها 20 منشطا من مختلف ولايات الوطن", يقول شعلال.

و أشار المتحدث أن هذا الخسوف يعتبر "ثاني خسوف كلي للقمر لهذه السنة و الأطول في القرن الحادي و العشرين", ما يجعل الحدث "فرصة" للجزائريين لحضور ظاهرة تحدث عندما تكون كل من الأرض و القمر والشمس على استقامةي بحيث يمر القمر ما بين الأرض و الشمس في منطقة ظل الأرض فيبدو لونه أحمر.

يذكر أن خسوف القمر سيمر بعدة مراحل بداية من الدخول في منطقة شبه الظل وهو ما يعرف بخسوف شبه الظل ثم خسوف جزئي ثم كلي ثم يرجع مرة أخرى إلى خسوف جزئي ثم شبه ظل لينتهي الخسوف.

علما أن المشاهد العادي لن يتمكن من مشاهدة مرحلة شبه الظل و تكون الرؤية متاحة مع بداية مرحلة الخسوف الجزئيي أما لرصد خسوف القمر الكلي ورصد العديد من الكواكب تكون باستخدام التلسكوب. ولهذا الغرض "ستوفر الجمعية الجزائرية رفقة نوادي الفلك المدعوة للمشاركة عدد من التلسكوبات بساحة رياض الفتح", حسب المنظمين.

و بدوره سبق لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء أن أكد أن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المقبلة ستكون في 21 يناير 2019 حيث يمكن رؤيتها في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس.