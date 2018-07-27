توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بتبسة،عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 يوليو 2018، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة وبسكرة/ن.ع.4ي خمسة (5) تجار مخدرات ومهربين اثنين وضبطت 60 كيلوغراما من الكيف المعالج وشاحنة مُحملة ب16,6 قنطارا من مادة التبغ، في حين أوقفت مفارز أخرى بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، سبعة (7) مهربين وضبطت 3,685 أطنان من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب".

ومن جهة أخرى،"أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب11.791 لتر، فيما أحبط حراس السواحل بعنابة ، محاولات هجرة غير شرعية ل30 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج