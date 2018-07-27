الألعاب الإفريقية للشباب-2018 : ميدالية برونزية للجزائر

أحرز الجزائريان يوسف ريحان ورياض عنصر ميدالية برونزية في جدول الزوجي لدورة التنس،هذا الجمعة بباش جراح(الجزائر)في إطار الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب.

وتمكن اللاعبان الجزائريان من الفوز على الزوجي الكيني المتكون من كوتيشا شايل و محوقو ألبار بشوطين لواحد 6-4، 4-6 (10-5).

لدى الإناث، انهزم الزوجي ليندة بن قدور وإناس بكرار أمام نظيره المغربي.

أميمة عزيزة وسارة عقيد بشوطين لصفر7-6 و 7-5).

وفي وقت سابق من اليوم، نجح كل من بن قدور وريحان في الحصول على التوالي الميدالية الذهبية والفضية في جدول الفردي.

عند الإناث، تغلبت بن قدور على المغربية صارة عقيد في المباراة النهائية بشوطين لصفر (6-4، 6-3)، بينما اكتفى يوسف ريحان بالفضة لدى الذكور بعد انهزامه في النهائي على يد المغربي ياسير كيلاني بشوطين دون مقابل (6-3، 6-4).

ويشارك في دورة التنس 57 لاعبا (32 ذكرا و 25 انثى) من 18 دولة، حيث كانت الجزائر ممثلة بـ 8 لاعبين (4 في كل جنس).

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج