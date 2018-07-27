رابطة الأبطال الإفريقية : وفاق سطيف ينتزع التعادل من الدفاع الحسني الجديدي المغربي خارج قواعده

27/07/2018 - 22:24

افتك ممثل الجزائر، فريق وفاق سطيف، تعادلا ثمينا أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي ، بنتيجة (1-1) الشوط الأول (1-1) هذا الجمعة بمدينة الجديدة، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من سيمون مسوفا (23) لفائدة النادي المغربي، والحبيب بوقلمونة في (32) للوفاق عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا يرتقي "النسر السطايفي"إلى المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، مناصفة مع ممثل الجزائر الآخر، مولودية الجزائر الذي يستضيف فريق تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) غدا السبت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من(00ر20سا).

ويتصدر النادي الكونغولي المجموعة بـ 9 نقاط، في حين يتذيل الدفاع الحسني  الجديدي الترتيب بنقطتين فقط.

المصدر : واج

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رياضة, كرة القدم

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