الجزائريون يرصدون الخسوف الكامل للقمر ..وتظاهرة فلكية علمية بساحة رياض الفتح بالعاصمة

تمكن الجزائريون من رصد الخسوف الكامل للقمر، مساء هذا الجمعة . ونظمت لهذا الغرض تظاهرة فلكية وطنية نظمت بساحة ديوان رياض الفتح بأعالي العاصمة، من قبل الجمعية الجزائرية للشباب هواة علم الفلك.

وتسنى للجزائريين كغيرهم من سكان العالم من مشاهدة الظاهرة الفلكية "عند الغسق من الساعة 20 سا و 30 د لتستمر لمدة 103 دقيقة"، وذلك بالفضاء المفتوح المعروف بساحة رياض الفتح.

وكانت الجمعية الجزائرية لهواة علم الفلك برمجت بالتعاون مع ديوان رياض الفتح، اللقاء الوطني الأول للرصد الفلكي الجماهيري تحت شعار"علم الفلك في احتفال" ابتداء من الساعة السادسة مساء وإلى غاية 23 سا ليلا "يتمثل في مجموعة من الورشات التنشيطية من رسم وتلوين ومسابقات، ومحاضرة حول الخسوف موجهة للجمهور العريض"، ناهيك عن"تمكين" الحاضرين من مشاهدة الظاهرة بطريقة واعية متبوعة بشروحات و توضيحات"يقدمها 20 منشطا من مختلف ولايات الوطن"، يقول جمال شعلال رئيس الجمعية الجزائرية للشباب هواة علم الفلك.

وأشار المتحدث أن هذا الخسوف يعتبر"ثاني خسوف كلي للقمر لهذه السنة والأطول في القرن الحادي والعشرين"، ما يجعل الحدث"فرصة"للجزائريين لحضور ظاهرة تحدث عندما تكون كل من الأرض والقمر والشمس على استقامةي بحيث يمر القمر ما بين الأرض و الشمس في منطقة ظل الأرض فيبدو لونه أحمر.

يذكر أن خسوف القمر سيمر بعدة مراحل بداية من الدخول في منطقة شبه الظل وهو ما يعرف بخسوف شبه الظل ثم خسوف جزئي ثم كلي ثم يرجع مرة أخرى إلى خسوف جزئي ثم شبه ظل لينتهي الخسوف.

علما أن المشاهد العادي لن يتمكن من مشاهدة مرحلة شبه الظل وتكون الرؤية متاحة مع بداية مرحلة الخسوف الجزئيي أما لرصد خسوف القمر الكلي ورصد العديد من الكواكب تكون باستخدام التلسكوب.

ولهذا الغرض"توفر الجمعية الجزائرية رفقة نوادي الفلك المدعوة للمشاركة عدد من التلسكوبات بساحة رياض الفتح"، حسب المنظمين.

وبدوره سبق لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن أكد أن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المقبلة ستكون في 21 جانفي2019 ،حيث يمكن رؤيتها في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج