مقتل فتى فلسطيني في غزة متأثرا بإصابة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

قتل فتى فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة على حدود قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، اليوم, عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها إن الفتى مؤمن فتحي الهمص (17 عاما) استشهد اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة أمس الجمعة.

وبمقتل الفتى الهمص, يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ الأمس إلى ثلاثة في قطاع غزة.. فيما ارتفع عدد القتلى في القطاع منذ 30 مارس الماضي إلى 153 شهيدا بينهم 18 طفلا وأكثر من 16700 مصاب.

للاشارة كانت الرئاسة الفلسطينية, قد أعلنت من قبل بأن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع أطراف عربية وإقليمية ودولية لوقف العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والمسجد الاقصى المبارك والمصلين فيه.