تناول الأطفال المفرط للمضادات الحيوية يسبب البدانة عند البلوغ

كشفت دراسة علمية حديثة أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية بين الأطفال يسبب اكتسابهم المزيد من الوزن عند البلوغ.

و نشرت الموقع الطبى الأمريكى “Health day News” نتائج دراسة قام بها باحثون من جامعة جونز هوبكنز للصحة العامة فى بالتيمور وتناولت تحليل بيانات ما يقرب من 164000 بالغ فى الولايات المتحدة، ووجدوا أن هناك نحو 22% منهم قد تناولوا ما بين سبعة أو أكثر من المضادات الحيوية خلال مرحلة الطفولة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الشباب فى سن 15 عاماً، الذين تناولوا المضادات الحيوية سبع مرات أو أكثر فى سن مبكرة من الطفولة كانوا أكثر وزناً بمعدل كيلو ونصف، وذلك بالمقارنة بالأطفال الذين لم يتناولوا المضادات الحيوية.

وقال الباحثون إن هناك بحثاً سابقاً يشير إلى أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية يغير من كمية البكتيريا الجيدة الموجودة فى الجهاز الهضمى بشكل دائم.

وأضاف الباحثون أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية يزيد من استيعاب السعرات الحرارية، وهذا بدوره يؤدى إلى مزيد من زيادة الوزن.