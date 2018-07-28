توقيف 40 مهربا بكل من عين قزام وتمنراست وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وتمنراست وببرج باجي مختار هذا الجمعة 40 مهربا وحجزت مركبات ومعدات, حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة 27 جويلية 2018 بكل من عين قزام وتمنراست وببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 40 مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و10 دراجات نارية و07 أجهزة كشف عن المعادن و45 مولدا كهربائيا و32 مطرقة ضاغطة وأغراض أخرى".

"كما ضبط عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة -يضيف ذات البيان-20 بندقية صيد ودراجتين ناريتين و219 قرص مهلوس ومواد تفجير و815 وحدة من مختلف المشروبات".

ومن جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة فيما أحبط حراس السواحل بكل من وهران وعنابة والطارفي محاولات هجرة غير شرعية لـ59 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.