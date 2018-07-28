إنطلاق مسابقة القبول في مدارس أشبال الأمة للسنة الدراسية 2018- 2019 بالبليدة

انطلقت هذا السبت بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة الشهيد"زميط حمود"مسابقة القبول في مدارس أشبال الأمة الخاصة بالسنة الدراسية 2018- 2019 والتي ستشمل الطورين المتوسط والثانوي وتتواصل إلى غاية 5 أغسطس المقبل.

وأوضحت الرائد ليلى حسان رئيسة خلية الإيصال والإعلام والتوجيه بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة انه على غرار باقي مدارس أشبال الأمة التابعة للجيش الوطني الشعبي على المستوى الوطني شرعت اليوم مدرسة البليدة في استقبال التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل يعادل أو يفوق 8.80 من 10 وهي المرحلة الأولى من هذه المسابقة.

وأضافت الرائد حسان أن عدد المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء عملية الانتقاء بالنسبة للطور المتوسط بمنطقة الوسط بلغ 595 مترشح سيتم توجيه المقبولين منهم عقب اجتيازهم لمختلف الاختبارات لإحدى المدارس السبعة للطور المتوسط المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن.

ويتم استقبال هؤلاء المترشحين يومي 28 و 29 يوليو الجاري في دفعات لإجراء الفحص الطبي وفق معايير محددة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ليوجه المقبولين لإجراء اختبار تجريبي للياقة البدنية، ثم تجرى المسابقة الكتابية يوم 30 يوليو في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية.

وستجري المرحلة الثانية حسب ذات المتحدثة في 31 يوليو و 1 أغسطس لاستقبال المترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي بمعدل يعادل أو يفوق 16.40 من 20 للدخول إلى الطور الثانوي فئة أشبال ذكور لإجراء الفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية ليخصص يوم 2 أغسطس للمسابقة الكتابية في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا واللغة العربية.

أما المرحلة الثالثة التي ستجري في 4 أغسطس فستشمل فئة الشبلات إناث من المترشحات للدخول للطور الثانوي لتجري المسابقة الكتابية في 5 أغسطس المقبل.

وكشفت الرائد حسان أن عدد المترشحين المقبولين لإجراء عملية الانتقاء بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة للطور الثانوي قدر ب 301 ذكور و 380 إناث، فيما يبلغ عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة بذات المدرسة 333 مقعد بيداغوجي من بينها 100 مقعد مخصص للإناث.

وعقب انتهاء مسابقات القبول للطورين يتم الإعلان عن نتائج المسابقة الكتابية فور الانتهاء من عملية التصحيح و ترتيب النتائج حسب الاستحقاق ليتم استدعاء الناجحين من طرف مديرية مدارس أشبال الأمة للالتحاق بمدارس أشبال الأمة المعينة لكل شبل.

وتميزت أجواء هذه المسابقة بالبهجة والحماس وسط التلاميذ المترشحين القادمين من ولايات الوسط والذين كانوا يحملون حقائبهم وكلهم أمل في افتكاك مقعد في إحدى مدارس أشبال الأمة.

وقال المترشح ارزقان محمد ريان البالغ من العمر 11 سنة من الدويرة (الجزائر العاصمة):"منذ صغري كنت أشاهد مدارس أشبال الأمة في التلفزيون وتمنيت الالتحاق بها وهو حلم والدتي أيضا وارغب في تحقيقه لأصبح طبيبا في الجيش الوطني الشعبي".

كما ذكر المترشح سيف الإسلام مجيدي (11 سنة) من برج البحري ولاية الجزائر أيضا:"منذ كنت في الثامنة من عمري رغبت في الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة واجتهدت للحصول على معدل جيد وأتمنى من كل قلبي أن يتم قبولي للالتحاق بهذه المدرسة".

حماس وتفاؤل يحذو التلاميذ المرشحين في أولى أيام مسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة بباتنة

وفي نفس السياق أبدى التلاميذ المرشحون المتفوقون في شهادة نهاية التعليم الابتدائي حماسا كبيرا وتفاؤلا بمستقبل زاهر في أولى أيام مسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة التي انطلقت اليوم في ظروف تنظيمية محكمة بمدرسة أشبال الأمة الشهيد محمد أبركان بعاصمة الأوراس .

ولم يخف المرشحون الذين قدموا من عديد الولايات الشرقية وكذا مختلف أنحاء باتنة إصرارهم على تحقيق الفوز في هذه المسابقة بعد جد ومثابرة في المرحلة الابتدائية.

فبالنسبة للتلميذ شهاب ونان من ولاية سوق أهراس الذي أحرز معدل 8,88 من 10"من خلال التحاقي بمدرسة أشبال الأمة أضمن مستقبلي وأكون مفخرة والدي".

أما أحمد ياسين من بلدية فكيرينة بولاية أم البواقي المتحصل على معدل 8,90 في امتحان شهادة التعليم الابتدائي فقال بالمناسبة أنه"يريد أن يكون حامي من حماة الوطن لذا اختار مدرسة أشبال الأمة".

من جهته اعترف التلميذ نور الإسلام بن الطيب من باتنة الحائز على معدل يقدر ب 8,80 بأن"اختياره الالتحاق بالمدرسة من أجل ضمان مستقبل جيد وكذا تحقيق أمنيته في أن يصبح طيارا".

وكان التلاميذ المرشحون في المسابقة التي ستدوم 3 أيام بمعية بأوليائهم،حيث سيخضعون للكشف الطبي ثم يجتازون اختبار التربية البدنية قبل إجراء الاختبار الكتابي في اليوم الثالث والأخير المصادف ل 30 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن مدرسة أشبال الأمة "ذكور"الشهيد محمد أبركان بمدينة باتنة التي افتتحت أبوابها في موسم 2015 حققت خلال هذه السنة نسبة نجاح تقدر ب 100بالمائة في أول دفعة لها في شهادة نهاية التعليم المتوسط .

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج