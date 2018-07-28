سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى أكثر من 73 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 73,62 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط ، حيث كان 72,87 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع منخفضة ، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 74.29 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا لتغلق عند 68.69 دولار للبرميل .

يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة) .

وكانت المنظمة قد وافقت على تحديد إنتاجها النفطي في حدود 1,2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008 وذلك بهدف استقرار أسواق النفط العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الامتثال للدول المشاركة في اتفاق اوبك وخارج اوبك بلغ 121 بالمائة في يونيو الفارط .

ومن المزمع أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2018 بالجزائر.

المصدر : واج