زعلان : مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي كلف 80 مليار دينار

بلغت تكلفة انجاز توسعة مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة والذي من المرتقب دخوله الخدمة بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير، 80 مليار دينار جزائري، حسبما صرح به هذا السبت بالجزائر، وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان.

وأوضح زعلان في تصريح للصحافة في ختام زيارته التفقدية لمختلف ورشات المشروع من أهمها البناية الرئيسية وخط ميترو وبرج للمراقبة وكذا مدرج إقلاع الطائرات، انه قد تم بلوغ المرحلة النهائية من الانجاز، حيث بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال 88 %، مضيفا أن نسبة تقدم انجاز البناية الرئيسية للمطار قد وصلت الى99%.

وقد تم الشروع - حسب ذات المسؤول - في تجربة الأنظمة داخل البناية الرئيسية للمطار كنظام المراقبة والإضاءة والمصاعد والتكفل بأمتعة المسافرين.

وفي ذات السياق، أفاد الوزير أن هذه المرحلة تقتضي تنسيقا محكما بين مختلف الشركات الوطنية والأجنبية التي تسهر على أشغال الانجاز، حيث تعمل هذه الأخيرة على إيصال مترو الأنفاق إلى المطار وتزويده بسكة حديدية وبفندق ذات أربع نجوم وإعادة تأهيل مدرجه الرئيسي لهبوط وإقلاع الطائرات وكذا بناء برج مراقبة جديد وتجهيزه.

وأكد السيد زعلان انه بالنظر إلى مخطط استلام المطار، تعرف وتيرة الانجاز تقدما مدته شهر مقارنة بالآجال التي تم ضبطها مسبقا، مشيرا إلى أن تكوين الأعوان والتقنيين المكلفين بتسيير المطار الجديد وتجهيزاته والذي يعد شق أساسي، قد شرعت فيه مؤسسة تسيير مطار الجزائر.

والهدف من انجاز مطار ثاني بقدرة استيعاب سنوية تفوق العشر ملايين مسافرا، بالإضافة إلى المطار الدولي الحالي (6 مليون مسافر سنويا)هو الولوج إلى سوق العبور الذي يعد سوقا هاما حاليا في مجال النقل الجوي.

ويتزامن بناء هذا المطار الجديد مع عملية تجديد أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث سيتم اقتناء ما لا يقل عن 25 طائرة جديدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2024 وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وسيكون المطار الجديد- الذي يمتد على مساحة 20 هكتارا- مجهزا بحظيرة سعتها 4.500 سيارة وثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 ألف مربع فضلا عن 120 نقطة تسجيل و 84 شباك مراقبة.

ويمكن للمطار الجديد الذي تشرف على انجازه المؤسسة الصينية سي اس سي او سي من نقل حوالي 10 ملايين مسافر سنويا وتسيير 1.800 متاع في الساعة.

وكانت الشركة العمومية كوسيدار قد شرعت العام الماضي في أشغال انجاز توسعة مترو الجزائر الرابطة بين الحراش والمطار الدولي على امتداد 5ر9 كم تشمل 9 محطات و 10 منافذ تهوية.

وينتظر أن يتم استلام هذا المشروع نهاية 2019 / مطلع 2020.

كما سيتم تدعيم الشبكة بخط سكك حديدية يربط بين المطار وباب الزوار على امتداد 3 كم (منها 4ر1 كم تحت النفق) بكلفة 9 ملايير دج.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج