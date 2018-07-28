الإعلان هذا الأحد عن نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بالمناصب الإدارية

سيتم هذا الأحد على مستوى مديريات التربية عبر الوطن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة، حسب ما أوردته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت الوزيرة على حسابها"سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة وهي: (مفتشي مديري مقتصدي مشرفي ناظري مستشار ملحق بالمخبر) يوم 29 يوليو 2018 ابتداء من الساعة 15:30 على مستوى مديريات التربية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت يوم 15 يوليو الجاري امتحان مهني للترقية وبلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الامتحانات 38014 لشغل 11487 منصب خاص ب27 رتبة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج