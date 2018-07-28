رابطة أبطال إفريقيا : مولودية الجزائر تتعادل مع تي بي مازيمبي بنتيجة 1-1

تعادل فريقا مولودية الجزائر و تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 0-0)، سهرة هذا السبت بملعب مصطفى-تشاكر بالبليدة ، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الأول إيليا ميشاك في الدقيقة الـ48 لصالح ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر خطأ فادح من دفاع المولودية، قبل أن يعدل المهاجم وليد درارجة النتيجة "للعميد" في الدقيقة الـ70 برأسية محكمة.

إثر هذا التعادل، تبقى دار لقمان على حالها في المجموعة الثانية، حيث يحتل تي بي مازيمبي الصف الأول بـ 10 نقاط، متبوعا بالمولودية العاصمية في المرتبة الثانية بـ 5 نقاط.

ويأتي ممثل الجزائر الثاني في المنافسة وفاق سطيف في المركز الثالث بـ 4 نقاط بعد تعادله يوم أمس الجمعة بالمغرب أمام صاحب المؤخرة الدفاع الحسني الجديدي (نقطتان) بنتيجة 1-1.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج