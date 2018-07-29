الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بالمناصب الادارية هذا الأحد

29/07/2018 - 10:41

 سيتم هذا الاحد على مستوى مديريات التربية عبر الوطن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة حسبما أوردته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها على موقع التواصل
الإجتماعي فيسبوك.
وكتبت الوزيرة على حسابها "سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة وهي: (مفتش، مدير، مقتصد، مشرف،ناظر،مستشار ،ملحق بالمخبر) يوم الـ 29 جويلية 2018 ابتداء من الساعة  15:30 على مستوى مديريات التربية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت يوم  الـ15 جويلية الجاري امتحان مهني للترقية و بلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الامتحانات 38014 لشغل 11487 منصب خاص ب27 رتبة.

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