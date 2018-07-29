إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتنمراست

سلم إرهابي نفسه هذا الاحد إلى السلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب،سلّم الإرهابي المسمى أبرزولغ عيسى المدعو +أبو إبراهيم+ نفسه، صبيحة اليوم الـ 29 جويلية 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (4) مخازن ذخيرة مملوءة".

واضاف ذات المصدر ان "الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2014".

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية "تأتي تعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".