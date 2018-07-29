انطلاق أشغال انجاز 31 محطة لتصفية مياه الصرف الصحي

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، الأحد، بأم البواقي، أنه تم رفع التجميد عن مشاريع إنجاز 28 محطة لتصفية مياه الصرف الصحي ليتم انجاز 31 محطة في سنة واحدة، مؤكدا أن التحويل الكبير لسد وركيس بأم البواقي سيسمح بتزويد البلديات المجاورة.

وأوضح الوزير أنه سيتم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وضع حيز الخدمة للتحويل الكبير من سد وركيس إلى أم البواقي للقضاء نهائيا على العجز في التزود بالمياه بهذه الولاية منذ سنوات.

من جهة أخرى كشف الوزير أنه سيتم رفع التجميد عن مشاريع إنجاز 28 محطة لتصفية مياه الصرف الصحي مع تسجيل ثلاث محطات جديدة ليتم الإنطلاق هذه السنة إجمالا في 31 محطة.

وأشار إلى أن قطاع الموارد المائية تمكن في السنوات الأخيرة من إنجاز 180 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بينما توجد 60 محطة في طور الإنجاز ، وفي 2018 تم رفع التجميد عن 28 مجطة مع تسجيل ثلاث محطات جديدة وهو انجاز لم يسبق له مثيل على حد تعبيره.