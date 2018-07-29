حطاب: حقيقة هناك نقص في التنظيم, لكن لا يمكن ان نصل الى الكمال"

وصف وزير الشباب والرياضة, محمد حطاب ، الانتقادات التي اطلقها بعض الاشخاص بمناسبة الالعاب الافريقية للشباب-2018، التي اختتمت امس السبت, "بالمبالغ فيها", معتبرا ان "الكمال لا يوجد" وان "الاستثناءات على قلتها لا تصنع القاعدة".

وصرح حطاب بالمركز الدولي للمحاضرات بعين البنيان : "حقيقة هناك بعض النقائص في التنظيم, لكن عموما, هذه الالعاب كانت ناجحة", مشددا على انه "لا يوجد هناك الكمال" و"الاستثناءات لا تصنع القاعدة".

وعرفت منافسات الموعد الافريقي إطلاق العديد من المدربين ورؤساء وفود بعض البلدان المشاركة انتقادات تخص ظروف الاقامة السيئة على مستوى الاقامات الجامعية، مفضلين المبيت في الفنادق المتوفرة على مكيفات هوائية.

وقال ممثل الحكومة في هذا الخصوص, "ما هو متعارف عليه ان البلدان التي تنظم مثل هذه الاحداث الرياضية, تضع الرياضيين بما يسمى القرى الاولمبية وقليلة من تفضل الفنادق والجزائر لم تخرج عن هذا الاستثناء".

وكان ممثل جمعية اللجان الوطنية الاولمبية, جميل فاي قد ادلى بشهادته في هذا الشأن مؤكدا ان الالعاب الافريقية للشباب التي احتضنتها الجزائر كانت "ناجحة" وتنظيمها اياها جاء عن استحقاق وجدارة.

وقال ممثل "لكنوا": "خلال الطبعة الاولى التي جرت بالمغرب, شارك حوالي 1000 رياضي, في 15 تخصصا رياضيا و في النسخة الثانية ببوتسوانا كان هناك حوالي 2000 رياضي في 21 صنفا رياضيا. وعرفت الطبعة الثالثة التي استضفتها الجزائر واختتمت امس السبت, حضور 3700 رياضي , يمثلون 54 بلدا افريقيا, تنافسوا في 30 اختصاصا. على الرغم من ارتفاع عدد المشاركين, فان الجزائر كانت في الموعد

ورفعت التحدي".

وأكد فاي تصريحات الوزير, بخصوص ان "الكمال لا يوجد", مستشهدا ببعض البلدان التي "نظمت تظاهرات رياضية كبرى في السنوات الاخيرة ولم تسلم من الانتقادات".

وذكر انه خلال الالعاب الاولمبية -2016 بريو دي جانيرو (البرازيل), ابدى تحفظات حول ظروف الاقامة, مهددا بذهاب رياضييه الى فندق. بمعنى انه على الرغم من الجهود المبذولة, نواجه دائما انتقادات من هنا او هناك."

واضاف, "بمختلف المواقع التي احتضنت الالعاب الافريقية للشباب-2018, هناك 30 موقعا في قلب الجزائر العاصمة , وهذا شيء جيد لان بعض البلدان الافريقية لا تتوفر على عدد كبير من القاعات في مجمل ترابها الوطني معتبرا هذه الارقام دلالة على ان الجزائر استثمرت في هذا الجانب لإنجاحه."

وواصل لحطاب كلامه بالقول: "ان البعض يجهل اننا حضرنا لهذه الالعاب في ظرف ثلاثة اشهر فقط, لكننا على الرغم من ذلك رفعنا التحدي. في بعض الاحيان نكلف المنظمين أكثر من طاقاتهم ", بينما هناك فيهم من يستحق ميدالية للتضحيات الكبيرة التي قاموا بها.