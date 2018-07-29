الانتخابات الرئاسية في مالي تجري في هدوء والإقبال متواضع

تتواصل الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في مالي اليوم الاحد في هدوء قبل غلق مكاتب الاقتراع المقرر على الساعة18.00 بالتوقيتين المحلي و غرينتتش وفق ما أفادت وسائل الاعلام المحلية مسجلة وقوع حوادث ضئيلة في بعض المكاتب.

و قد تم استدعاء حوالي 5ر8 ملايين ماليا لهذه الانتخابات لاختيار رئيس البلاد المقبل من بين 24 مترشحا .

و كانت صناديق الاقتراع البالغ عددها 23 الفا الموزعة على مجمل البلاد قد افتتحت على الساعة00ر08 صباحا و من المفروض ان تغلق على الساعة 18 .

و يسود الهدؤ حتى الساعة 00ر17 حسب وسائل الاعلام الالكترونية المالية نقلا عن ممثلي المترشحين و الملاحظين المراقبين الاجانب على الميدان .

ومن بين بعض الحوادث التي وقعت تطرقت وسائل الإعلام الى مرافقي الأشخاص المسنين الذين أرادوا التصويت عوضا عنهم .

و حسب ما نقلت الصحافة عن حاكم غاو فان التصويت جرى في هدوء. وفيما يخص الاقبال فهو متواضع خاصة في الناطق النائية في حين لم يتم لحد الان الاعلان عن نسبة المشاركة الاجمالية.

و وفقا للسلطات المحلية فان التصويت لم يجر في سوسوبي و في قرىيتي كاديال و دياكورو التي تنتمي إلى منطقة تيناكو.

كما لم يجر التصويت في بامبارا ماودي ببلدية راهو على بعد 100 كلم من تومبوكتو عقب التهديدات التي شابت عمليات التصويت. و لم يفتح اي مكتب من مكاتب البلدية ال26 حسب بعض المصادر.

و سيتم الاعلان عن النتائج الاولية في غضون 48 ساعة فيما ستجري الجولة الثانية لهذه الانتخابات يوم 12 اوت المقبل.