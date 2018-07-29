كأس الكونفدرالية الافريقية: اتحاد الجزائر يتعادل مع ضيفه رايون سبور الرواندي (1-1)

تعادل اتحاد الجزائر أمام ضيفه نادي رايون سبور الرواندي بنتيجة (1-1), الشوط الأول (0-1) لحساب الجولة الرابعة (المجموعة الرابعة) لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم،في لقاء جمع بينهما مساء اليوم الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وافتتح الزوار باب التسجيل في الدقيقة 28 عبر اللاعب اسماعيل ديارا قبل أن يعدل الاتحاد النتيجة في الدقيقة 86 بفضل البديل محمد أمين حامية.

بعد هذا التعادل, يحتل نادي "سوسطارة" صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط وبالتساوي مع قور ماهيا الكيني ( 8 نقاط) بينما يتواجد رايون سبور في المركز الثالث بثلاث نقاط ويونغ أفريكانز في المركز الرابع و الأخير بنقطة واحدة.

وفي وقت سابق من اليوم, تغلب نادي قور ماهيا الكيني خارج ميدانه على يونغ أفريكانز التانزاني (3-2).

في الجولة الخامسة و ما قبل الأخيرة المقررة يوم 19 أغسطس المقبل, يتنقل اتحاد الجزائر إلى تانزانيا لمواجهة يونغ أفريكانز, بينما يستقبل نادي قور ماهيا الكيني نادي رايون سبور الرواندي.

و يتأهل الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة.