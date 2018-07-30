مهناوي للإذاعة الثقافية:الطبعة الـ14 لمهرجان جميلة ستكون حصريا جزائرية

أكد محافظ مهرجان جميلة، خالد مهناوي،أن الطبعة الرابعة عشر للمهرجان، والتي ستدوم خمسة أيام من الـ 02 إلى الـ 06 أوت 2018 بالموقع الأثري "كويكل" ، ستكون حصريا جزائرية حيث سيعتلي الركح ألمع نجوم الأغنية في الساحة الوطنية ،الذين سينقلون بالموازاة مع ذلك أجواء "جميلة " في قافلة ثقافية لمختلف دوائر ولاية سطيف ، كما سيكرم بعض الفنانين أحياء منهم ومتوفين .

هذا و أبرز خالد مهناوي في تصريح للإذاعة الثقافية على أن التحضيرات للطبعة المقبلة، والتي ستنطلق مباشرة عقب انتهاء الطبعة الجارية ، سيحدوها أمل تحصيل تمويلات أخرى تغني إدارة المهرجان عن التمويلات التقليدية،وكذ البحث عن سبل لتعاون دولي يمكن المهرجان من استقدام أسماء فنية عربية بأقل التكاليف.