حوالي 93 % من الطلبة الجدد أتموا التسجيلات الجامعية الأولية في انتظار انتهاء تأكيدها هذا الاثنين

قام حوالي 93 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا بعملية التسجيلات الجامعية الاولية التي انطلقت يوم الخميس الماضي منذ فتح الارضية الالكترونية حيث من المنتظر أن يتم هذا الإثنين استكمال تأكيد التسجيلات الأولية في يومها الأخير.

وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة في تسجيل للقناة الاذاعية الاولى أن عدد الطلبة الذين اكدوا تسجيلهم الى غاية البارحة 92440 حامل لشهادة البكالوريا اي ما يعادل 35.53 بالمائة من مجموع المسجلين وننتظر ان يصل عدد المسجلين الى ما ما يفوق96 بالمائة .

وعن أهم التخصصات التي شهدت اقبالا أوضح جمال بوكزاطة أن الاقبال لا يزال على العلوم الطبية والتخصصات التي لها صلة بالعلوم التكنولوجية كالعلوم البيولوجية والهندسة المعمارية والإعلام الالي بالإضافة إلى اللغات الاجنبية ، وهي اهم توجهات حاملي شهادة البكالوريا في التخصصات الجامعية للموسم الجامعي الحالي والتي قد تقدم لهم فرص أكبر في سوق الشغل ومهن حرة .

المصدر: الاذاعة الجزائرية