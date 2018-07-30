إنتاج ما يفوق 10 مليون قنطار من التمور خلال 2017

بلغ إنتاج فرع التمور ما يفوق 58ر10 مليون قنطار بقيمة مالية بلغت 4ر332 مليار دينار خلال 2017 حسبما أفاد به هذا الاثنين بالجزائر بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

فخلال 2017 تم إنتاج ما مقداره 67ر5 مليون قنطار من دڤلة نور و 87ر2 مليون قنطار من الدڤلة البيضاء والتمور المجففة وأكثر من 2 مليون قنطار من عجينة التمر والتمور اللينة.

و يبلغ مردود النخلة الواحدة 7ر67 كلغ. أما مردود دڤلة نور فيقدر بـ 3ر86 كغ/النخلة. ويقدر مردود الدڤلة البيضاء والتمور المجففة بـ 6ر51 كغ/النخلة فيما يبلغ مردود نخيل الغرس والتمور اللينة 2ر58/النخلة.

تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للنخيل تقدر بـ 167.663 هكتاري أما عدد النخيل المنتجة فتقدر بـ 7ر15 مليون نخلة فيما يبلغ عدد النخيل المغروسة 53ر18 مليون نخلة.

وتعد ولاية بسكرة أولى 16 الولايات الرائدة في إنتاج التمور بإنتاج يفوق 38ر4 مليون قنطار تليها الوادي بإنتاج يتعدى 6ر2 مليون قنطار ثم ورقلة بإنتاج أزيد من 4ر1مليون قنطار.