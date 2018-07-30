مانشستر سيتي: عودة رياض محرز للتدريبات هذا الأسبوع

أكد نادي مانشستر سيتي الانجليزي في بيان نشره عبر تويتر عن إمكانية عودة الدولي الجزائري رياض محرز إلى الميادين هذا الأسبوع بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه ببايرن ميونيخ الألماني (فوز 3-2), ليلة السبت إلى الأحد بميامي (الولايات المتحدة), في إطار دورة دولية تحضيرية.

واضطر محرز (27 ربيعا) لترك أرضية الملعب في الدقيقة الـ 28 من عمر الشوط الأول بعد تعرضه لتدخل قوي في منطقة العمليات من قبل كريس ريتشاردس, قبل أن يتم تغييره بزميله البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وحسب نفس المصدر, فإن مشاركة محرز في مقابلة الدرع الخيرية أمام تشيلسي نهاية الأسبوع الجاري أمام تشيلسي تبقى واردة.

وكان محرز قد شارك في لقاءين وديين مع ''السيتي'' أمام بوروسيا دورتموند (خسارة 1-0) وليفربول (خسارة 2-1).

والتحق محرز بصفوف مانشستر سيتي في الأسابيع الماضية قادما من نادي ليستر سيتي مقابل 68 مليون أورو حسب الصحافة البريطانية.