إحباط محاولة تهريب أزيد من 3 أطنان من المواد الغذائية بعين ڤزام وبرج باجي مختار

أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي, هذا الأحد بكل من عين ڤزام وبرج باجي مختار, محاولة تهريب 3,1 طن من المواد الغذائية, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالقالة شخصين مع ضبط أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة, أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 29 جويلية 2018 بكل من عين ڤزام وببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة), محاولة تهريب 3,1 أطنان من المواد الغذائية, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة ), شخصين وضبطت أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس. كما أوقفت أيضا بوهران( الناحية العسكرية الثانية) مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ7006 وحدة من مختلف المشروبات".

من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل بوهران, محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنعي فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان".