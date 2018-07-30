قيطوني : إطلاق أول مناقصة لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة موجهة للمستثمرين المحليين قبل نهاية 2018

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الاثنين انه سيتم قبل نهاية 2018 إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق المزايدة لإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين, مضيفا أن الجزائر تسعى لخلق صناعتها الوطنية من المنتوج المحلي في هذا المجال.

و قال الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش المنتدى الوطني التحضيري لإطلاق هذه المناقصة الوطنية عن طريق المزايدة موجهة للمستثمرين المحليين أن "دفتر الشروط المتعلق بهذه العملية قد تم الانتهاء من تحضيره و أن القطاع هو بصدد التشاور مع كل الفاعلين في هذا المجال لوضع آخر اللمسات على بنوده قبل إطلاقه بصفة رسمية قبل نهاية السنة الجارية".

و بالتالي-يقول قيطوني- فإن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ستطرح قبل نهاية السنة الجارية مناقصة عن طريق المزايدة لتركيب 150 ميغاواط من الكهرباء ذات المصادر المتجددة بقدرات وطنية, مشيرا إلى أن هذه المناقصة تتماشى مع قدرات التصنيع الموجودة في بلادنا و موجهة خصيصا للمستثمرين الوطنيين العموميين منهم او الخواص.

وبهذه الطريقة يؤكد الوزير فإن قدرات انجاز الطاقات المتجددة في الجزائر سترتفع تدريجيا كلما زادت قدرات التصنيع, مضيفا ان الهدف كذلك هو خلق ديناميكية اقتصادية ناجعة في هذا المجال عن طريق وضع شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنشط في كل مسار انتاج الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من صنع التركيبات إلى الإنتاج وصولا إلى التوزيع.

و في نفس الصدد, أضاف الوزير انه سيتم قبل نهاية السنة الجارية الانطلاق في إنتاج 200 ميغاواط منها 50 ميغاواط سيتم إنتاجها في الجنوب من قبل شركة كهرباء الطاقات المتجددة التي هي فرع مجمع سونلغاز ستسمح بالقضاء على استعمال وقود الديزال وتوفير العملة الصعبة للخزينة العمومية.

و أشار ذات المسؤول إلى أن هذا المنتدى يعتبر أيضا فرصة لمعرفة الإستراتيجية الجديدة التي وضعها القطاع لتطوير صناعة وطنية لتصنيع المعدات التي تدخل في إنجاز محطات الطاقة الشمسية و لخلق منافسة للاستثمار من خلال المناقصات.

كما اكد قيطوني أن هذا اللقاء "الهام" يؤكد بوضوح رغبة الحكومة في إعداد سياسة الغد الطاقوية و الحكامة الطاقوية و هو يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الذي يهدف الى تركيب 22 الف ميغاواط بآفاق 2030 .

كما سيسمح هذا البرنامج بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء و بالحفاظ على الموارد من المحروقات و بتوفير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي و بخلق الآلاف من مناصب العمل المباشرة و الغير المباشرة, يضيف الوزير.

إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة لحد الان

و قد تم لحد الآن, حسب الوزير, إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة, "سمحت لنا باكتساب الخبرة و التجربة", مؤكدا ان محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة, المتواجدة حاليا عبر 22 ولاية, تعمل بخبرات جزائرية.

و اضاف الوزير أن سوناطراك تساهم في هذا البرنامج الطموح على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات, و بإمكانها ان تكون رائدة و ان تنجز قدرات عن طريق الطاقة الشمسية تصل الى 3ر1 جيغاواط لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع البترولية.

و اشار في ذات السياق الى ان المواقع المربوطة بشبكة الكهرباء بخط انبوب الغاز تتوقر على افضل الشروط من اجل استقبال منشآت الطاقة الشمسية في أقرب الأجال, و بالتالي, يضيف السيد قيطوني, أن سوناطراك تشارك في هذا البرنامج الطموح الذي سيوفر للبلد ما يقارب 2 مليار دولار بحلول 2040.

و في هذا الصدد, ذكر قيطوني مشروع سوناطراك في الطاقة الشمسية مع الشركة الإيطالية "إيني", حيث أن الاشغال جارية من أجل انجاز محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بولاية ادرار بطاقة 10 ميغاواط و التي ستدخل الخدمة في أكتوبر 2018, حسبه.