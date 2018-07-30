تسجيلات جامعية: 97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن 97 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، سجلوا أنفسهم في الأرضية الالكترونية، وذلك قبيل ساعات من انتهاء عملية تأكيد التسجيلات الأولية اليوم في منتصف الليل.

وقال السيد حجار في تصريح لـ (وأج)، أن "عملية تأكيد التسجيلات الأولية التي انطلقت أمس ستستمر اليوم إلى غاية منتصف الليل، وقد أتم 97 بالمائة من المتحصلين على شهادة البكالوريا عملية التسجيل"، مضيفا أن نسبة 3 بالمائة المتبقية تمثل "الطلبة المترددين أو الذين انتقلوا إلى مؤسسات وجامعات أخرى خاصة أو عسكرية أو من الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا لتحسين مستواهم دون أن يتحصلوا على نتائج أحسن".

وأكد الوزير، أن عملية التسجيلات الجامعية "تمت في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أي مشكل على المستوى الوطني".

وبعد تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 يوليو، سيتم الاعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 7 أغسطس 2018 مساء، وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 يوليو و 7 اغسطس.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 اغسطس، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا اجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والارشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات اعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 اغسطس المقبل، اما الاعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 اغسطس.

وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اغسطس المقبل، ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي واعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019.

المنح الدراسية: تأجيل ايداع شهادة عدم الخضوع الضريبي

قررت وزارتي المالية و التعليم العالي و البحث العلمي تأجيل ايداع شهادة عدم الخضوع الضريبي في اطار تسهيل مراحل تكوين ملف الاستفادة من المنح الدراسية، حسب ما اعلنت عنه وزارة المالية في بيان صحفي.

و اوضح ذات المصدر انه بهذا الاجراء اصبح المتقاعدين و ذوي المنح معفيين من تسليم كدعم لإيداع بيان المكافآت، شهادة عدم الخضوع الضريبي في ملف طلب منحة الدراسة، مضيفا ان "هذه الوثيقة سيتم اضافتها للملف قبل 31 ديسمبر 2018".

في حين، يبقى بيان المداخيل مفروضا على الاشخاص المتمتعين بصفة تاجر في تكوين ملف الاستفادة من منحة الدراسة.