الجيش يقضي على ثلاثة إرهابيين بولاية بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, إثر عملية بحث وتفتيش قامت بها اليوم الاثنين, من القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة ببلدية عزابة (سكيكدة), حسب حصيلة جديدة أوردتها وزارة الدفاع الوطني, مشيرة إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري سكيكدة, الناحية العسكرية الخامسة, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 30 جويلية 2018, على ثلاثة (03) إرهابيين,واسترجعت مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشينكوف, وبندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف وستة (06) مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف ذات المصدر أن "هذه العملية التي لا تزال متواصلة تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي في مطاردة بقايا المجرمين".