بمشاركة 26 فنانا جزائريا.. اختتام فعاليات الطبعة الـ40 لمهرجان تيمقاد الدولي

اختتمت، سهرة أمس الاثنين، فعاليات الطبعة الـ 40 لمهرجان تيمقاد الدولي بباتنة بحضور وزير الثقافة عزالدين ميهوبي.

وفي تصريح للقناة الاذاعية الأولى، أكد ميهوبي أن المهرجان كان جزائريا مائة بالمائة وهدية لهذه المنطقة التاريخية وعودة الحياة الفنية بشكل آخر، مشيرا إلى أن أصداء المطبعة كانت طيبة وإيجابية سواء من حيث المشاركة أو الأصداء أو التصريحات.

يشار إلى أن المهرجان شهد مشاركة نحو 26 فنانا جزائريا في طبعة كانت وطنية مائة بالمائة.

كما شهدت التظاهرة تكريم بعض الأسماء التي ساهمت في التأسيس لمهرجان تيمقاد الدولي والعمل على استمراريته و خاصة عودته مرة أخرى بعد سنوات انقطاعه فيفترة تسعينيات القرن الماضي لتبقى التظاهرة تروج للمعالم الأثرية بمدينة تاموقادي وكذا الوجهة الجزائرية التي تزخر بمعالم أثرية وسياحية وطبيعية وكذا تاريخية متنوعة من بينهم الأستاذ محمود شريف وعبد الحميد قندوز وعبد العزيز ماضوي والمرحومين محمد هوارة و بلقاسم حمديكن و حوالي 20 موسيقيا.