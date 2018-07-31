قيتوني:امتيازات كبيرة لفائدة المستثمرين المحليين في مجال الطاقات المتجددة

أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني أمس الإثنين على إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق المزايدة لإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة قبل نهاية 2018 موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين حيث سيتم منح امتيازات كبيرة لهم.

وأضاف قيتوني أن المستثمرين المحليين في مجال الطاقات المتجددة سيستفيدون من العديد من الامتيازات الاقتصادية منها توفير الأراضي الاستثمارية على شكل عقود امتياز و تخفيضات في الضرائب وكذا قروض بنكية بنسب فوائد مخفضة, مؤكدا أن الكهرباء التي سيتم انتاجها من قبل الخواص سيتم إدراجها في الشبكة الوطنية للكهرباء, و بالتالي, فإن المستثمرين سيتوفرون كذلك على السوق التي سيسوق فيها انتاجهم.

كما أفاد وزير الطاقة في السياق ذاته أنه من أكبر الامتيازات التي ستمنح للمستثمرين الجزائريين أن ما ينتجونه من الطاقات المتجددة سيتم شراؤه من قبل موزعي سونلغاز حيث تتم هذه العملية وفقا لعقد مدته 25 سنة .