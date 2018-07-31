اختتام مهرجان الفيلم العربي بوهران سهرة هذا الثلاثاء وسط منافسة شديدة على الجائزة الكبرى

تختتم سهرة هذا الثلاثاء فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بوهران تحت شعار "لنعش معا بسلام"، والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

ويتنافس 38 فيلما على الجائزة الكبرى في المسابقات الثلاثة (الروائية الطويلة، القصيرة، والوثائقية).

وكانت إدارة المهرجان كرمت الفنانة المصرية الراحلة شادية، التي فارقت الحياة في نوفمبر الماضي.

كما كرمت المخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة، الذي توفي بعد صراع مع المرض بفرنسا في أفريل الماضي، وهو صاحب فيلم «نهلة»، الذي أنتجه التلفزيون الجزائري عام 1979، ويحكي قصة صحافي جزائري خلال الحرب الأهلية في لبنان.

كما تم تخصيص ورشات تكوينية مفتوحة للشباب المهتم بالسينما، أطرها مختصون من فرنسا والولايات المتحدة، شملت ورشة تصميم المؤثرات البصرية، وورشة صناعة الفيلم القصير، والتي ستتوج بإنجاز فيلم قصير لا يتجاوز 7 دقائق، يتم عرضه خلال فعاليات سهرة اختتام المهرجان، إلى جانب ورشة «سيناريو الفيلم الروائي».