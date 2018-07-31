القضاء على إرهابي رابع بسكيكدة واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين بسكيكدة على إرهابي رابع واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة حسبما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى

أن العملية لا تزال متواصلة.

وأوضح المصدر ذاته "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة بيسي, بلدية عزابة ولاية سكيكدة/ن.ع.5 قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ30 جويلية 2018 على إرهابي رابع واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن حصيلة هذه العملية التي لا تزال متواصلة هي "القضاء على أربعة (04) إرهابيين واسترجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".