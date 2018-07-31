فصائل معارضة سورية مسلحة توقع اتفاقا في القاهرة بضمانة روسية

وقعت عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة أمس الاثنين في القاهرة اتفاقا لوقف إطلاق النار بضمانة روسية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن عددا من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا وقعت اتفاقا اليوم في القاهرة لوقف إطلاق النار بضمانة روسية وذلك استكمالا للجهود في تهدئة الأوضاع في سوريا.

وشمل الاتفاق المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

يأتي هذا الإجراء عقب أسبوعين فقط من توقيع عدد من فصائل المعارضة المسلحة في الساحل السوري على اتفاقيات مماثلة في القاهرة.

وأشار ذات المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار إنهاء حالة عدم الاستقرار بالدولة السورية وبما يسهم في التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة خلال المرحلة القادمة لاسيما مع سابق توقيع العديد من "اتفاقيات الهدن" خلال العام الماضي.