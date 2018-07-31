زطشي: لم تبق إلا تفاصيل مالية تنتظر التسوية قبل الإعلان عن المدرب المستقبلي للفريق الوطني

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بأنه سيتم التعرف على المدرب القادم للفريق الوطني لكرة القدم بعد تسوية آخر التفاصيل المالية.

وصرح رئيس الاتحادية للصحافة عقب اجتماع المكتب الفدرالي الذي عقد هذا الاثنين بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى "إننا في اتصال دائم مع المدرب القادم الذي أبدى حماسا لفكرة العمل في الجزائر إلا انه لا يمكنني الكشف عن هويته ما دامت المفاوضات جارية حيث لم يتبق إلا تسوية بعض التفاصيل المالية قبل الإعلان الرسمي".

أضاف، أن "العقد الخاص بالمدرب المقبل سيكون متوسط المدى حيث ستأخذ المدة بعين الاعتبار كاس افريقيا للأمم 2019 و تصفيات كاس العالم 2022".

كما أشار ذات المسؤول إلى أن الانفصال مع المدرب الوطني السابق رابح ماجر و مساعديه قد "تم بشكل ودي".

و تلقى الفريق الوطني تحت إدارة المدرب رابح ماجر أربع هزائم ودية آخرها كانت بتاريخ 7 جوان بلشبونة أمام البرتغال بنتيجة (3-0).

أما آخر خرجة رسمية للخضر فستكون في نهاية أسبوع الـ 7 و 9 سبتمبر خلال التنقل إلى غامبيا ببانجول في إطار الجولة الثانية (المجموعة د) من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019 و التي ستجري أطوارها النهائية في الكاميرون.