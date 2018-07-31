ضبط 100 كلغ من الكيف المعالج ببشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني, هذا الاثنين ببشار, 100 كلغ من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 30 جويلية 2018 بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني ببشار(الناحية العسكرية الثالثة), كمية من الكيف المعالج تقدر ب100 كيلوغرام, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من عين تموشنت والغزوات (الناحية العسكرية الثانية), تاجر مخدرات وضبطوا 38,515 كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى, أحبط حراس السواحل بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة) "محاولة هجرة غير شرعية لـ6 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع".