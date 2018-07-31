انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج منظمة أوبك

انخفضت أسعار النفط هذا الثلاثاء بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في جويلية الجاري وحدت المخاوف من تعطل الإمدادات من الخسائر.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر سبعة سنتات إلى 74.90 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 68 سنتا أو 0.9 بالمائة يوم الاثنين.

من جهتها هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 70.08 دولار للبرميل بعد ارتفاعها أكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح لوكالة رويترز أن منظمة أوبك زادت إنتاجها في جويلية بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع لعام 2018. ومن شأن زيادات أخرى في الإمدادات أن تعوض توقف الإنتاج في بعض المناطق وتمتص أثر الضغوط السعرية.

ونقلت الوكالة عن متعاملين قولهم إن مكاسب الخام الأمريكي أمس جاءت بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي ومخاوف من أن توقف الإنتاج في منشأة سينكرود بكندا لن يتم التغلب عليه قريبا مثلما كان متوقعا.

وتعافت أسعار النفط من مستويات منخفضة هبطت إليها على مدار الأسبوعين الماضيين بينما بدأت العقوبات المنتظرة على إيران في تقليص الصادرات من ذلك البلد.