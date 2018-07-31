الاطار السابق بالاذاعة الجزائرية علي ديفل في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله هذا الثلاثاء الاطار السابق بالاذاعة الجزائرية علي ديفل عن عمر ناهز السبعين سنة.

وكان الفقيد من أبرز معدي البرامج الإذاعية باللغة العربية في القناة الإذاعية الأولى ويملك في رصيده أعمالا قيمة في كتابة الشعر الملحون، كما شغل منصب رئيس مصلحة الإنتاج بالقناة الإذاعية ذاتها في سنوات التسعينات ثم انتقل إلى مجال البرمجة التي عمل بها كرئيس دائرة قبل يتفرغ للتقاعد في سنة .٢٠٠٨

و صارع المرحوم المرض لسنوات عديدة حتى توفته المنية ظهر هذا الثلاثاء.

وبهذه المناسبة الأليمة تقدم كل من وزير الإتصال جمال كعوان والمدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل بتعازيهما الخالصة لعائلة الفقيد راجين من المولى عز وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته