وفاق سطيف يفوز على العين الاماراتي (2-1)

31/07/2018 - 21:21

 فاز فريق وفاق سطيف الجزائري  على نادى العين الاماراتي بنتيجة (2-1) الشوط الاول (1-1) ضمن ذهاب الدور الاول لكأس العرب للأندية  لكرة القدم, اليوم الثلاثاء بملعب هيتريك كاسيان بالعاصمة الكرواتية زغرب.
وسجل أهداف اللقاء كل من عبد المؤمن جابو (د 41 و 82) للوفاق, ودراكي آمواه  (22 ضربة جزاء) لفائدة العين.
وتلعب مباراة الاياب يوم السبت 4 أغسطس ابتداء من (00ر17) بتوقيت الجزائر بزغرب.

 

 

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