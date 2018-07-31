وفاق سطيف يفوز على العين الاماراتي (2-1)

فاز فريق وفاق سطيف الجزائري على نادى العين الاماراتي بنتيجة (2-1) الشوط الاول (1-1) ضمن ذهاب الدور الاول لكأس العرب للأندية لكرة القدم, اليوم الثلاثاء بملعب هيتريك كاسيان بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وسجل أهداف اللقاء كل من عبد المؤمن جابو (د 41 و 82) للوفاق, ودراكي آمواه (22 ضربة جزاء) لفائدة العين.

وتلعب مباراة الاياب يوم السبت 4 أغسطس ابتداء من (00ر17) بتوقيت الجزائر بزغرب.