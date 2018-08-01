اختتام مهرجان الفيلم العربي بوهران والفيلم الجزائري"إلى آخر الزمان" يحصد جائزة الوهر الذهبي

اختتمت سهرة أمس الثلاثاء فعاليات الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بتتويج الفيلم الطويل الجزائري "الى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي.

وتضمن سجل التتويجات لفئة الأفلام الطويلة في هذا المهرجان الذي شهدت مراسم اختتامه حضور الامين العام لوزارة الثقافة اسماعيل اولبصير ووجوه سينمائية جزائرية وعربية منح جائزة لجنة التحكيم للفيلم الفلسطيني "واجب" للمخرجة آن ماري جاسر مع اختيار المغربي عز العرب علوي كأفضل مخرج عن فيلم "دوار البوم" وكذا منح جائزة أحسن سيناريو لهيثم دبور للفيلم "فوتوكوبي" من مصر.

وعادت جائزة أحسن دور نسائي للفنانة التونسية أميرة شبلي عن الفيلم "تونس بالليل" فيما تحصل الممثلان الفلسطينيان محمد وصلاح بكري على جائزة أفضل دور رجالي مناصفة.

وفيما يتعلق بالافلام القصيرة فقد منحت جائزة الوهر الذهبي للفيلم "شحن" للمخرج كريم الرحباني من لبنان بينما عادت لجنة لتحكيم لذات الفئة من الاعمال للفيلم "رقصة الفجر" للمخرجة التونسية آمنة النجار.

كما تحصل الفيلم الوثائقي السوري "طعم الاسمنت" للمخرج زياد كلثوم على جائزة أفضل فيلم لهذه الفئة من الأعمال المتنافسة في المهرجان فضلا عن منح جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي الجزائري "معركة الجزائر فيلم في التاريخ"لمالك بن سماعيل.

ومن جهة ثانية تقرر حجب جائزة "بانوراما الأفلام القصيرة" بالنظر الى مستوى الاعمال المقترحة وفق لجنة التحكيم.

كما تم بمناسبة مراسم اختتام هذا المهرجان تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره راعي الثقافة في الجزائر.

وتم ايضا تكريم الفنانة الجزائرية القديرة والفنان السوري عبد المنعم عمايري والفنانة الجزائرية الراحلة صونيا بدرع التميز العربي.

وفي كلمة ختامية اكد الامين العام لوزارة الثقافة اسماعيل اولبصير ممثلا لوزير الثقافة عزم الوزارة على مواصلة تقديم الدعم لهذا الموعد السينمائي المميز وكل النشاطات والفعاليات الثقافية التي تساهم في تعزيز الساحة الثقافية الوطنية وحشد الطاقات الابداعية الجزائرية.