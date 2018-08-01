افتتاح الطبعة الـ10 للمهرجان الوطني لأغنية الراي بسيدي بلعباس هذا الأربعاء

تحتضن ولاية سيدي بلعباس ،بدءا من هذا الأربعاء فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني لأغنية الراي.

وأوضح محافظ التظاهرة محمد بوسماحة في تصريح للإذاعة الثقافية أنه تم استكمال التحضيرات اللوجيستيكية والتقنية والفنية والإدارية وبالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة " ONDA" ،و ذلك ضمانا للسير الحسن للتظاهرة التي ستمتد لأربعة أيام .

كما أبرز محمد بوسماحة أن هذه التظاهرة ستفتتحها أصوات من الجيل الذهبي لأغنية الراي كالشيخ بلمو والشيخ النعام وتتخللها ندوات ومحاضرات حول موسيقى وأغنية الراي ليكون الاختتام بأصوات شابة تمثل الجهات الأربع للوطن.

هذا وقد دعا بوسماحة الجمهور المحب لهذا الطابع الفني عبر كامل التراب الوطني للحضور والإستمتاع بما ستجود به حناجر النجوم المشاركة.