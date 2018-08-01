كأس الجزائر 2018-2019: إجراء الأدوار ربع ونصف النهائي ذهابا وإيابا

قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير بسيدي موسى في الجزائرالعاصمة، إجراء الأدوار ربع ونصف النهائية لكأس الجزائر 2018-2019 ذهابا وايابا، حسب ما أعلنت عنه مساء الثلاثاء الهيئة الفيدرالية عبر موقعها الرسمي.

وأضاف ذات المصدر أن الفريق الذي يتم سحبه أولا خلال عملية القرعة سيستقبل منافسه خلال الأدوار الـ 32، الـ 16 و ثمن النهائية.

وكان الدور نصف النهائي لكأس الجزائر 2017-2018 الذي جمع شبيبة القبائل بمولودية الجزائر (0-0، 5-4 بضربات الترجيح) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قد شهد أعمال شغب وتجاوزات خلال وبعد اللقاء. ولم يتم آنذاك اعتماد ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو من أجل استقبال اللقاء.

كما قرر المكتب الفيدرالي تنظيم حفل من أجل تقديم حلول و مقترحات لوزارة الشباب والرياضة والسلطات العليا للبلاد حول تطوير كرة القدم، تم طرحها خلال الملتقى الذي نظم لهذا الهدف في 2017.

إضافة إلى ذلك، كانت مراجعة التعويضات المالية للحكام وتبني قوانين الرابطات ما بين الولايات لكرة القدم من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال المكتب الفيدرالي.