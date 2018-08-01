بروتوكول اتفاق بين بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية لتطوير الدفع الالكتروني

وقعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية هذا الأربعاء على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر.

و تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول من طرف المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية عبد الحكيم بن صاولة بمناسبة الأيام الدراسية حول "التجارة والدفع الالكترونيين" التي نظمتها الوكالة على مدار يومين بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.

وأعتبر المدير العام لبريد الجزائر أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للشباب المقاول و"تطوير المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي ستتولى مهمة تطوير الخدمات الإلكترونية والخدمات عن بعد في ما يتعلق بترقية التجارة الإلكترونية".

وحسب ذات المسؤول فإن هذا الاتفاق "سيساهم في تطوير خدمات الدفع على شبكة الأنترنت بحيث ستتمكن المؤسسات الناشئة من الحصول على الوثائق والمساعدة اللازمة للخدمات التقنية لبريد الجزائر للتمكن من تطوير مواقع الانترنت التجارية لصالح التجار ومزودي السلع والخدمات".

من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتطويرالحظائر التكنولوجية أن الأرضية الرقمية موجودة وأن الطلب على الإقتصاد الرقمي في ارتفاع مستمر وماتبقى سوى تفعيل هذه الأرضية .وقال في هذا الخصوص :" إن دور الوكالة هو تشجيع الشباب المقاول على تطوير حلول تستجيب لمطالب السوق. وأن المطلوب من الوكالة هو المساهمة في الانتقال إلى الدفع الالكتروني وتطوير وتشجيع التجارة الالكترونية".