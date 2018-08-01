حجز ما يقارب 2 مليون أورو بالمركز الحدودي بتيتة في تبسة

تمكنت مصالح الجمارك بتبسة مساء الثلاثاء من حجز مبلغ مالي هام من العملة الصعبة يقدر بحوالي 2 مليون أورو بالمركز الحدودي بتيتة (التابع لبلدية بئر العاتر جنوب عاصمة الولاية), حسب ما علم الأربعاء من هذا السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر بأن هذا "المبلغ المالي الهام" الذي لم يتم التصريح به كان مخبأ بإحكام على متن مركبة سياحية كان صاحبها متجها خارج أرض الوطن مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل حجز المبلغ و التحقيق مع الشخص الذي عثر بحوزته على هذا المبلغ المالي.

و أضاف ذات المصدر بأنه تم فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة لتحديد ملابسات القضية.

المصدر: واج