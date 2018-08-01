إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست..وكشف مخبأ للذخيرة والأسلحة

سّلم إرهابيان نفسيهما، هذا الأربعاء ، للسلطات العسكرية بتمنراست حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، هذا الأربعاء 01 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بكل من المسمى"الشريف الهمّال بن احمد" المدعو " سليمان"، الذي إلتحق بالجماعات الاجرامية سنة 2010، و"عمر يداف بن احمد" المكنى " أبو بكر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

وأضاف البيان أن الإرهابيين كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين.

في نفس السياق، وفي عملية منفصلة وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

- (02) بندقيتين رشاشتين من نوع كلاشنكوف (PMAK) ؛

- (01) بندقية آلية من نوع (FAL) ؛

- (01) بندقية تكرارية ؛

- (05) قذائف خاصة بمدفع هاون عيار 82 ملم؛

- (06) قذائف خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم؛

- (02) حشوتين لقاذف صاروخي (RPG7)؛

- (02) مخزني ذخيرة لبندقية رشاشة من نوع كلاشنكوف؛

- (03) مخازن ذخيرة للبندقية الآلية (FAL)؛

- بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ (5249) طلقة من مختلف العيارات.

وقال البيان أن هذه العمليات التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.