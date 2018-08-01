استكمال المخطط الوطني لمحاربة الجفاف نهاية سنة 2018

سيتم الانتهاء من المخطط الوطني لمحاربة الجفاف في نهاية سنة 2018 ليدخل حيز التطبيق في 2019 , حسب ما صرح به هذا الأربعاء المدير العام للغابات علي محمودي.

و أوضح محمودي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع إعلامي حول هذه المبادرة, أن المخطط يتم إعداده من قبل الخبير الجزائري سفار زيتون الذي عينته اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر بالتعاون مع المنظمات و المراكز الوطنية للبحث المختصة.

و قد سمح اللقاء بتقديم و مناقشة مشروع المخطط الوطني بهدف إثرائه و التوصل إلى وضع نظام فعال و عملياتي لمواجهة ظاهرة الجفاف.

و بفضل مثل هذا المخطط الذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات قمة اردوس (الصين) للمناخ "كوب13" الذي انعقد شهر سبتمبر 2017, تمنح الأمم المتحدة إعانات للدول الأكثر تضررا من الجفاف و التصحر حيث من بين 34 دولة التي صنفت لهذا الغرض توجد 20 دول افريقية منها الجزائر.

و قد أطلقت الأمم المتحدة نداء للترشح بغية اختيار الخبراء لتكليفهم بتحضير المخططات الوطنية لمحاربة الجفاف الخاصة بكل بلد معني بالبرنامج الأممي للإعانة.

و تعمل مبادرة الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر على تدعيم قدرات الدول في مجال مكافحة الجفاف و كذا الأشخاص و المجموعات و الأنظمة الايكولوجيا عن طريق وضع عمليات ملموسة.

كما تهدف المبادرة أيضا إلى مساعدة الدول على إيجاد أدوات و تقنيات معترف بها تستطيع عن طريقها اختيار السبل الأكثر نجاعة لمحاربة ظاهرة الجفاف.

و تعنى المرحلة الأولى من المبادرة بمساعدة الدول على وضع مخططها الوطني لمحاربة الجفاف و التصحر و الذي يتضمن أساسيات مثل آليات الإنذار و تحديد المناطق المتضررة و إخطار الجفاف و وسائل مواجهة الظاهرة.