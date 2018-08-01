مستويات السكر المرتفعة في الدم لا تعتبر من علامات الإصابة بالمرض

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن مستويات السكر المرتفعة في الدم"لا تعتبر من علامات الإصابة بمرض السكري"، حيث أن مستوى السكر في الدم يتغير خلال اليوم وقد يصل إلى مؤشر مرض السكري حتى عند الأصحاء تماما.

وقام الباحثون من جامعة /ستانفورد/ الأمريكية بإجراء مجموعة تجارب لا يعاني المشتركون فيها من مرض السكري و تناولوا مواد غذائية محددة فأظهرت نتائج تحليل الدم أن الجسم يتفاعل بشكل مختلف مع الغلوكوز الذي يحصل عليه مع التغذية ومكوناتها.

وحدد العلماء ثلاثة أنواع من الأشخاص بحسب تغير مستوى الغلوكوز في دمائهم وهم :/النوع الأول/ أشخاص لديهم تباين منخفض ولا يتغير مستوى السكر في دمهم بصورة حادة، أما /النوع الثاني/ فهم أشخاص يتغير لديهم مستوى السكر بصورة واضحة حتى يتعدى الحدود المسموح بها وهذا لا يعني أنهم مرضى، في حين أن /النوع الثالث/،معتدل بين النوعين الأول والثاني.

وخلصت الدراسة إلى قدرة العلماء على فهم الميزات والأغذية التي تؤثر في تغير مستوى السكر في الدم فعلى الرغم من وجود طرق مختلفة لتحديد مستوياته، إلا أن الباحثين لا يستطيعون توضيح طبيعة عدم استقرار مستوى السكر في الدم لا يزال غامضا وغير مفهوم.